Una ’Ballata per Nina’. Lorenza Ghinelli presenta il suo ultimo romanzo

"Con questo romanzo chiudo la trilogia di Nina e anche un periodo della mia vita". Si intitola Ballata per Nina il nuovo libro della scrittrice riminese Lorenza Ghinelli, che presenterà il romanzo oggi (alle 17) alla sala della Cineteca della biblioteca ’Gambalunga’, ospite della rassegna ’Libri da queste parti’. Ballata per Nina, pubblicato da Marsilio, conclude la trilogia della Ghinelli ’Le visioni di Nina’. L’autrice parlerà del romanzo insieme ad Alice Bigli, fondatrice del festival di letteratura per ragazzi Mare di libri. "Per la prima volta Nina – anticipa la Ghinelli sul nuovo libro – si trova a confrontarsi con un male che corrisponde pienamente alla natura di chi agisce, un male che non cerca né comprensione né assoluzione". Sullo sfondo "c’è una città allo sbando in cui si muovono individui smarriti, travolti dai confinamenti imposti e dal cambiamento climatico, schiacciati da un’iper-realtà che annichilisce ogni capacità immaginativa". Ma Ballata per Nina "è anche soprattutto una storia di legami che resistono come corde tese sull’abisso, e che la protagonista spezzerà solo per poterlo risalire da sola".