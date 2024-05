Una barca bianca e azzurra torna a galla nella rotatoria

Da anni giaceva nei magazzini della Geat, ora una barca restaurata e dipinta di bianco e azzurro, colori della città, adorna la rotatoria all’ingresso di Raibano dove un tempo campeggiava un maxi secchiello con paletta da spiaggia. Prossimamente come annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola, affiancato dal presidente di Geat Fabio Galli, ne verranno allestite altre, anche in collaborazione coi privati. Per agevolare la viabilità e rendere le strade più sicure, sono in fase di progettazione quattro nuove rotatorie. Una di queste è prevista all’incrocio tra i viali Romagna, Castrocaro e Vittorio Emanuele II. "La prima in ordine temporale – spiega Imola –, sarà quella all’incrocio tra la Flaminia e viale Abruzzi, per la quale è previsto un finanziamento di circa 350mila euro, il 18 maggio si chiuderà la Conferenza dei servizi, i lavori partiranno dopo l’estate e dureranno quattro mesi. Quasi ultimata la progettazione della rotatoria all’incrocio tra i viali Angeloni e D’Annunzio e di quella alla pericolosa intersezione tra i viali dell’Ecologia e Gradara, a Raibano, dove nei prossimi giorni Geat asfalterà viale Gradara e insieme all’assessorato all’Ambiente posizionerà nuovi giochi per bambini. Realizzeremo infine la rotatoria all’incrocio tra la Flaminia e viale Marsala, a Fontanelle". Ieri intanto, alla presenza di Galli e Imola e di diversi residenti e consiglieri comunali, all’intersezione tra i viali Berlinguer e Fossombrone è stata scoperta la barca restaurata gratuitamente da Leonardo Battistini e Michele Migani, appassionati di restyling di cose vecchie. Come evidenzia Galli "questa è l’ultima restituzione alla città di vecchi elementi d’arredo, rimessi a nuovo in collaborazione con associazioni e cittadini".

Nives Concolino