"Una bella realtà, siamo avanti"

"Per me il Cau è una grande realtà che testimonia che in questa regione siamo sempre una spanna avanti – dice Quinto Nicolini -. Il problema della sanità in Italia sono le lunghe attese, l’estate scorsa per una lussazione al ginocchio ho aspettato una giornata intera in Pronto soccorso. C’erano codici con maggiore gravità che mi passavano avanti e questo è normale, ma serviva trovare una soluzione. Soprattutto nella stagione estiva quando la popolazione in tutta la Riviera cresce a dismisura e quindi anche gli incidenti aumentano. Sto leggendo in questi giorni che i Cau potrebbero essere soppressi per altre soluzioni. Spero solo che le modifiche siano soddisfacenti per i pazienti e la cittadinanza".