Una Bonbonera sui campi da calcio di via dell’Artigianato. Apertura a settembre

Si chiamerà Bombonera il centro sportivo con i nuovi campi di viale dell’Artigianato. A vincere ii bando è stata la Cf group che vede tre soci: Roberto Carnevali, Filippo Forti e Francesco Cesarini. La società si è aggiudicata la gestione per 15 anni, in cambio di investimenti per il rifacimento in manto sintetico dei due campi da calcio, una nuova illuminazione e il ripristino degli spogliatoi per un investimento complessivo di oltre 150mila euro. "Contiamo di poter inaugurare la Bombonera entro metà settembre, dando così la possibilità ai settori giovanili della città di poter utilizzare fin da inizio stagione gli spazi per la propria attività. L’impianto sportivo, nelle nostre intenzioni, vuole garantire un’eccellenza nelle strutture ed aprire l’opportunità di utilizzo ai giovani garantendo qualità e sicurezza". È prevista anche una collaborazione con le scuole del territorio per dare l’opportunità al mattino di poter usufruire dell’impianto.