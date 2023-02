’Una bona midizoina’ (una buona medicina): stasera va in scena, al centro ricreativo di via San Mauro a Bellaria Monte, la commedia dialettale a cura della compagnia locale ’La Zrèla’. Una piece teatrale in tre atti firmata da Carla Santoni, che ne cura anche la regia. La commedia vede tra i protagonisti Roberto Giorgetti, Silvana Barberini, Remo e Mauro Amabili (il primo curatore dell’allestimento scenico), Gianmaria Angelini, Sandra Fabbri, Laura Toni, Ruth Tischauser. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietto di ingresso 10 euro.