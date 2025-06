Una canzone può allungare una vita

Si intitola ‘Depresso fortunato’ l’ultimo brano presentato da Olly. Lui probabilmente non sa che la sua voce è riuscita a curare le ferite di una ragazza di 19 anni che ha visto l’inferno e sta lottando per tornare alla vita. Che non potrà mai più essere quella di prima. Hanno scritto che la canzone è diventata un momento di forte connessione tra l’artista e il suo pubblico. Olly ha l’occasione perfetta per dimostrarlo davvero. Esaudendo il sogno di Aurora. Non una ‘carambata’, piuttosto un incontro discreto all’ombra della Notte rosa. Non sarà come vincere Sanremo, ma curare i cuori è un privilegio concesso a pochi (depressi) fortunati.