Una cargo bike per informare

L’Informagiovani diventa ’green’, utilizzando le cargo bike. Riparte e si allarga il CoRNer - Informagiovani, progetto del Comune dedicato ai ragazzi che cercano notizie e orientamento "su tempo libero, lavoro, scuola, partecipazione". L’iniziativa rientra nel Piano Adolescenza 2024, coordinata dall’associazione Zavatta. Obiettivo: offrire ai giovani tra gli 11 e i 35 anni – attenzione particolare alla fascia 14-19 – un punto di riferimento in grado di fornire informazioni e orientamento. "Oltre ad attivarsi su appuntamento – segnala il Comune – l’iniziativa si struttura in forma ibrida, con una cargo bike brandizzata e riconoscibile che circola sul territorio e si ferma nei luoghi di aggregazione giovanile, per entrare in contatto con più persone possibili". Inoltre, portale web www.cornergiovani.it e pagina Instagram @cornergiovanirimini. Tra le azioni quelle per i NEET (ragazze e ragazzi che non lavorano, né studiano né fanno formazione) col Centro per l’Impiego e la figura del mentor-orientatore dedicata.