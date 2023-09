Una carrozzina per le maratone

"Una spinta a cuore": all’insegna di questo slogan il Club41 Riccione con un significativo gesto solidale ha riportato il sorriso sul volto di un giovane, che nonostante la disabilità ora potrà partecipare a manifestazioni podistiche, maratone e marce. In collaborazione con l’Associazione Cattolica per la Tanzania, guidata dal dottor Maurizio Lugli, il Club 41, alla presenza del suo presidente Gianluigi Durante, del socio Giorgio Selva e dello ‘spingitore’ Manuel Calanca, ha donato una carrozzina al giovane Maruan Paul Bitar, stimatissimo ragazzo di origini rumene, ma che da sempre vive in Italia, con totale invalidità. Il sogno, nutrito da tempo, i giorni scorsi è diventato realtà grazie all’azienda Dertb di Federico Sacchi e Alberto Romualdi, anche loro spingitori, che hanno costruito la carrozzina su misura con materiale di qualità per il loro giovane amico. "Tra Rimini e Riccione – commenta il Club41 – vivono angeli di grande umanità che si prodigano nell’affiancare persone affette da disabilità, spingendo le loro carrozzine per l’intero percorso della corsa. Siamo certi che, al prossimo traguardo, Paul potrà meritarsi una medaglia". Nives Concolino