Una casa per i ragazzi di Cuore21

Una casa per i ragazzi e le ragazze di Cuore21. A donarla è stato il Comune che ha messo mano a un proprio appartamento in via Brunate, nella zona di San Lorenzo, spendendo 110mila euro necessari alla ristrutturazione dell’alloggio, di cui 88mila da finanziamento regionale. L’appartamento sarà utilizzato come spazio abitativo per allenare i giovani di Cuore21 all’autonomia. L’obiettivo è quello di potenziare le competenze personali, sociali e abitative degli utenti, preparando le persone con disabilità ad affrontare in modo autonomo la vita in Gruppi appartamento o in altre soluzioni quali ad esempio il co-housing. Saranno proposti percorsi che prevedono attività diurne e sperimentazioni di periodi di pernottamento in piccoli gruppi, supervisionati da educatori qualificati. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più ampio che prevede l’apertura di quattro nuovi Gruppi appartamento per la vita autonoma dislocati nei comuni di Riccione e Coriano. Il completamento e la successiva inaugurazione di tutti gli alloggi avverrà entro un anno e mezzo. Gli spazi ospiteranno in totale 21 persone, permettendo di attuare progetti individualizzati, definiti dall’Unità di valutazione multidisciplinare (Uvm) del Servizio disabili del Distretto socio sanitario, finalizzati al benessere e al mantenimento delle autonomie personali. Nel caso dell’appartamento di via Brunate, oltre a fornire percorsi di allenamento all’abitare, lo spazio diventerà anche un luogo di riferimento per i gruppi educativi territoriali.

a.ol.