Una casa per lo United: lo stadio Nicoletti è pronto. Cassese: "Felice, ma pesano i tre mesi di ritardo"

"Torniamo a giocare a casa, ma non possiamo dirci del tutto soddisfatti". Il presidente dello United Riccione, Pasquale Cassese, continua a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Domenica la squadra tornerà a calcare il manto erboso dello stadio Italo Nicoletti. L’ultima volta risale al campionato scorso. Poi in estate erano iniziati i lavori per il rifacimento del campo in sintetico che sarebbero dovuti terminare con l’arrivo dell’autunno. Invece nei mesi estivi si è visto poco e niente con il risultato che con l’inizio del campionato lo stadio rimaneva un cantiere aperto e apparentemente fermo. La vera accelerata è arrivata con il ritorno dell’amministrazione Angelini verso la metà di novembre. In un paio di settimane è arrivata l’omologazione della Lega per il sottofondo già realizzato e sono giunti i camion con i materiali per completare il manto sintetico. L’inaugurazione è avvenuta nel ponte dell’Epifania. In quei giorni novanta squadre con duemila bambini hanno partecipato al torneo Befana Cup Romagna. Una grande festa che chiudeva il periodo di eventi natalizi inaugurava il nuovo manto sintetico del Nicoletti dopo i lavori che erano proseguiti nel mese di dicembre. "Da un lato – precisa il presidente Cassese –, siamo contenti per essere tornati a casa. Dall’altro non possiamo non rilevare il fatto che questo sarebbe dovuto avvenire a ottobre e non il 17 di gennaio. Sono tre mesi di ritardo". In altre parole il presidente sottolinea come parte della stagione dello United Riccione sia stata compromessa. Mesi fa nel commentare i continui ritardi nei lavori era stato lo stesso Cassese a spiegare come la squadra avesse ottenuto migliori risultati fuori casa. "Con il ritorno alle partite giocate al Nicoletti, spero davvero che si possa fare bene perché lo stadio di casa è quanto ci è mancato più di tutti". Il presidente tiene a ringraziare chi ha dato ospitalità allo United. "Ringraziamenti doverosi ad Arianna Fabbri per le partite disputate in via Arezzo, e al Cattolica Calcio". Da domenica parte un nuovo campionato.

a. ol.