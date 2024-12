Una casa senza barriere per le persone disabili

Natale sta per arrivare e sotto l’albero c’è già una super sorpresa per un gruppo di persone disabili a Santarcangelo. Ha aperto le sue porte ieri, infatti, la ‘casa di Michela’, per ospitare un gruppo di ragazze con disabilità, per un progetto di vita autonoma. Questo è il primo progetto dell’Emilia-Romagna finanziato dai fondi per il ‘Dopo di noi’. La casa è un’iniziativa privata, promossa dalla famiglia Minicozzi, che ha partecipato al bando regionale dedicato, con l’obiettivo di creare le condizioni per un percorso di indipendenza personale e sostegno alla domiciliarità autonoma e condivisa. Il contributo ricevuto dalla Regione – circa 120mila euro – è stato utilizzato per la riqualificazione di un’abitazione privata per adattarla alla coabitazione da parte di 4 ragazze con disabilità.

La creazione e la gestione del gruppo appartamento è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno dei servizi sociali, attraverso il lavoro congiunto con il Dipartimento di salute mentale dell’Ausl Romagna, con l’obiettivo di creare un ambiente di vita accogliente unendo i vantaggi della convivenza ai servizi di qualità, dal sostegno economico a quello socio-assistenziale.

La co-abitazione è tutta al femminile, coordinata dall’equipe territoriale dei servizi disabilità e psichiatria. "Il grazie va prima di tutto alla famiglia Minicozzi – dice il sindaco Filippo Sacchetti, presente all’inaugurazione – che fin dall’inizio ha creduto nel progetto e si è impegnata per realizzarlo mettendo generosamente a disposizione un immobile per ospitare questa esperienza innovativa e straordinaria. Santarcangelo si è dimostrata ancora una volta all’altezza di una sfida complessa, colta attraverso nuovi servizi ideati su misura in base ai bisogni e alle necessità delle persone. La sinergia tra la famiglia promotrice, i servizi sociali e l’Azienda sanitaria ha reso possibile dar vita all’unico intervento regionale attivo con il fondo ‘Dopo di noi’".

