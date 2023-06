Una cena con la testa tra le nuvole

Con il taglio del nastro, intorno a mezzogiorno, ieri in piazzale Roma a Riccione è decollato Dinner in the sky, format internazionale che offre il brivido dell’incontro conviviale a 50 metri di altezza. Un’emozione che da ieri si potrà provare fino a domenica e con cinque diverse opzioni, anticipate ieri da Stefano Burotti, responsabile di Dits Italia Srl, alla presenza della sindaca Daniela Angelini, dall’assessore Christian Andruccioli e da Simone Gobbi, presidente del consiglio. Si parte alle 17,30 con un aperitivo, seguito da un apericena di tre portate e dall’esclusiva cena al calar del sole. Quindi altra cena e gran finale con l’after-dinner per brindare sulle con dj-set e drink, per concludere il tutto attorno alla mezzanotte. Sono numerose le prenotazioni arrivate in particolare da Emilia, Lombardia e Marche da parte di turisti che abbineranno quest’esperienza alla vacanza al mare. Disponibili gli ultimissimi ticket su https:dinnerinthesky.it . Parte del ricavato sarà devoluto pro alluvionati, tramite la raccolta fondi promossa dalla Regione.

ni. co.