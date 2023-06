Una cena in... Gazoia per gli alluvionati

Una serata... in Gazoia per gli alluvionati. È quella che si terrà stasera a Santarcangelo presso la tenuta Collina dei poeti. Dopo aver dato una mano direttamente, andando a spalare fango e a liberare le case e poi raccogliendo cibo e beni di prima necessità, un gruppo di santarcangiolesi ha organizzato per oggi una cena per alcune famiglie alluvionate. Saranno circa una settantina, stasera, gli ospiti alla tavola imbandita dell’evento Gazoia per la Romagna: "Vogliamo offrire – dicono gli organizzatori – una bella serata di spensieratezza a chi, in questo momento, si trova in difficoltà".