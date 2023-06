Una cena nel cielo per cinquecento ospiti sul tetto del ‘salotto’

Oltre 500 commensali, migliaia di visualizzazioni. Questo il bilancio della tappa di Dinner in the sky in piazzale Roma, a Riccione. Il ristorante a 50 metri di altezza ha accolto il pubblico con cinque diverse opzioni: dall’aperitivo all’apericena passando per la cena al tramonto fino ad arrivare all’after-dinner con dj set. "Riccione è la nostra casa, la città in cui ha sede la nostra azienda e dalla quale è partita questa avventura chiamata Dinner in the sky, che negli ultimi anni ci ha portati a toccare alcune delle mete più belle e suggestive d’Italia - commenta Stefano Burotti, responsabile di Dits Italia -. Da tempo desideravamo portare il nostro ristorante in una cornice di tendenza come quella di piazzale Roma. Sono stati cinque giorni indimenticabili, premiati dal sold out".