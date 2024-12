Una cena solidale contro la solitudine

"Festeggia con noi il Natale". E’ l’invito degli organizzatori del Natale solidale. L’idea è nata qualche anno fa a un piccolo gruppo di giovani sammarinesi. E oggi, alla terza edizione, i volontari sono diventati una ventina. L’appuntamento è fissato per le 19 di domani allo spazio ’Tiro a volo’ alla Ciarulla. "L’iniziativa – spiegano gli organizzatori, tra i quali c’è anche l’Associazione Vo.Ci nei Castelli – nasce con l’intento di regalare un momento di gioia e serenità a chi, anche e soprattutto nel periodo delle festività natalizie, si trova ad affrontare un momento di difficoltà o solitudine. O a chi semplicemente vuole passare una serata in compagnia". La partecipazione è a offerta libera e chiunque può esserci. Il ricevato verrà devoluto in beneficenza. Per informazioni e prenotazioni: 339-8887554.