Una ciclabile tra il parco e viale Bologna

Una pista ciclopedonale di collegamento tra piazza XX Settembre e viale Castrocaro. È quella che intende fare l’amministrazione comunale per facilitare gli spostamenti perpendicolari alla costa, superando il dislivello e creando un asse per la mobilità leggera tra il parco della Resistenza e la zona di viale Bologna. Il Comune ha affidato l’incarico per la progettazione e la direzione lavori strutturali a un libero professionista per un valore di seimila euro.