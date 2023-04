Una città in piazza con la danza "Ognuno si esprime come vuole"

Non conta l’età anagrafica, l’etnia, il sesso, l’abilità o il virtuosismo. La danza, vettore di libertà, è racchiusa dentro ciascuno di noi, alcuni scelgono di condividerla con il pubblico, altri preferiscono ballare per sé. Per la Giornata Internazionale della Danza ecco una negoziazione delle due scelte per condividere la propria danza, la propria unicità, con tutte le persone che saranno presenti nella piazza. Non si tratta di fare una esibizione ma un gesto di umiltà: lasciarsi guardare. Il flash mob di ieri pomeriggio in piazza Cavour, come ogni anno, è stata un’azione performativa, una scrittura creativa, una forma di poesia. Quest’anno il filo rosso che ha guidato il flash mob è stata la parola unicità per ribadire, se ce ne fosse bisogno, la natura speciale di ciascuno. Non esistono due elementi uguali o simili tra loro. Non si tratta di essere superiori o inferiori agli altri, ma coscienti e consapevoli di chi siamo, di come siamo e di tutte le nostre potenzialità meravigliose. Nessun paragone, perché ciascuno di noi è unico, ciascuno è la più grande opera d’arte di tutti i tempi. Allora facciamo la nostra parte danzando.

La danza è un linguaggio artistico universale accessibile a tutti, basta decidere di esplorare la propria natura.