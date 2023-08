Una città per cantare Da Buscaglione a Dalla "L’omaggio a Rimini nei titoli di 600 brani"

Cantava De André in Rimini: "Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare". Da ’Faber’ a Lucio Dalla a Fred Buscaglione, tantissimi i cantanti che hanno dedicato a Rimini i loro brani. E sono oltre 600 i brani musicali con ‘Rimini’ nel titolo. La scoperta è frutto della ricerca condotta dall’ex assessore e attualre direttore artistico della stagione musicale di Rimini Giampiero Piscaglia: "Dalla verifica fatta sui registri Siae, risultano ben 601 brani musicali con la parola ‘Rimini’ nel titolo". Si va da capolavori stranoti come Rimini di Fabrizio De André o Ricordati di Rimini di Fred Buscaglione al valzer Ritorna a Rimini di Secondo Casadei, dal tormentone estivo degli anni ’80 Rimini come Ougadougou di Lu Colombo alle opere su Francesca da Rimini. All’inizio di quest’estate il debutto dell’ultima nata, Rimini Beverly Hills del collettivo Autori Associati "Non sappiamo se esistano classifiche in merito – dice Piscaglia – ma non si va lontano dalla verità se si afferma che Rimini sia nella top ten delle città che hanno ispirato in ogni epoca la vena creativa dei compositori. Dietro alle inarrivabili Napoli, Roma, Venezia e Firenze, Rimini è musa per le sette note".

Se poi si scende dalla citazione del titolo al testo, "ecco che il numero si moltiplica", prosegue Piscaglia, che ricorda come la parola Rimini ricorra in brani come Barcarola albanese di Samuele Bersani, Estate 1992 di Jovanotti, La paranza di Daniele Silvestri, Rimini splash down dei Righeira, Inutile di Francesco Guccini e addirittura Tokio storm warning di Elvis Costello. In aggiunta lo sterminato repertorio del liscio che ha in Rimini una delle sue città ispiratrici. Tutto questo per rafforzare un concetto espresso bene di recente dallo scrittore e poeta Antonio Riccardi (sulle pagine del Sole 24 Ore) che "Rimini è la città più immaginata d’Italia. Non è solo una questione di spazio, percepito in modo diverso da come lo definiscono le carte... I piccoli villeggianti di almeno quattro generazioni hanno formulato collettivamente, per via spontanea e in modo del tutto diverso da come è stato per altri luoghi di vacanza, una mappa dei sentimenti di straordinaria forza evocativa e persistenza".

Insomma: per la musica italiana Rimini "ha sempre rappresentato un approdo – continua Piscaglia – perché specchio della contemporaneità in tutte le sue sfaccettature e contraddizioni. Comunque fertile". Un aspetto che, conclude l’assessore, "verrà sottolineato nel dossier per la candidatura di Rimini a Capitale italiana della cultura 2026".

Mario Gradara