Vietato sporcare. A bacchettare gli adulti ci pensano i bambini della scuola dell’infanzia comunale di Villaggio Argentina a Misano. Il progetto, dal titolo ‘Una città pulita’, ha visto coinvolti i bambini tra i 4 e i 5 anni. In precedenza c’erano state lamentele tra i residenti per alcuni comportanti poco civili tra cui le deiezioni dei cani lasciate suoi marciapiedi e così via. Così le insegnanti hanno portato i bimbi a fare un giro del quartiere e al rientro hanno chiesto ai piccoli di tradurre in disegni e frasi quei comportamenti così che diventassero dei moniti per gli adulti. Disegni che sono stati poi affissi lungo il perimetro della scuola, ben visibili.

"La speranza è che, se il messaggio non dovesse arrivare ai destinatari, perlomeno rimanga negli adulti di domani" spiega la vicesindaca Maria Elena Malpassi.