Una città sempre più "a misura dei ciclisti". Ma i lavori al ponte sul Marecchia vanno a rilento

Santarcangelo si conferma una città... per ciclisti. Nella settimana europea della mobilità ieri la sindaca Alice Parma e la vicesindaca Pamela Fussi (nella foto) hanno ricevuto da Valerio Benelli, presidente provinciale di Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta – la bandiera simbolo del riconoscimento di ’Comune ciclabile’. Anche quest’anno per Santarcangelo un punteggio di 3 (il minimo è 1 e il massimo 5), sulla base di diversi parametri. La piccola cerimonia di consegna della bandiera "è stata anche l’occasione per fare il punto sulla rete della mobilità sostenibile di Santarcangelo – dicono la Parma e la Fussi – Procedono i lavori per collegare al centro le frazioni di San Martino e Sant’Ermete. E una serie di accordi pubblico-privato siglati porterà nuovi percorsi ciclopedonali a San Vito, sulla via Emilia e lungo il tracciato dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino". In realtà i lavori per la nuova passerella ciclopedonale sul Marecchia (a fianco al ponte) e la nuova ciclabile da San Martino a Santarcangelo procedono a rilento, come hanno sottolineato spesso i consiglieri di minoranza. A giugno il Comune annunciò che i lavori sarebbero durati "almeno fino a fine dell’anno". Ma i cantieri rischiano di andare per le lunghe e terminare nella primavera del prossimo anno.