Una clinica per gli animali: apertura a dicembre

Una clinica moderna e innovativa, in via Uso a Bellaria Igea Marina. Dove i pazienti sono gli animali. La clinica Santa Lucia Vet ha concluso gli ultimi passaggi burocratici e il 3 dicembre aprirà al pubblico. A idearla Sergio Abbondanza, medico veterinario proprio di Bellaria (nella foto), che da 27 anni cura cani, gatti e altri animali, anche esotici, tra Bellaria Igea Marina e a Merano (dove ha un’altra struttura). Esperto di oftalmologia, anestesia e terapia intensiva, negli ultimi anni si sta dedicando alla chirurgia mininvasiva laparoscopica, che riduce il dolore e facilita il recupero dopo interventi chirurgici. "Offriamo competenze e tecnologie all’avanguardia – dice Abbondanza –. La clinica bellariese è concepita per cani e gatti. Abbiamo sale separate, per specie, stessa cosa per la sala d’aspetto e le degenze, così non si mescolano gli odori e si evitano ansie, stress e paure". Una struttura di 250 metri quadrati. Lo staff è composto da 7 medici veterinari, un tecnico veterinario e una receptionist.

r. c.