Una clinica per il mondo agricolo: "Nel nostro laboratorio scoviamo le malattie di piante e semi"

Tutto è cominciato 22 anni fa, in un laboratorio di 50 metri quadrati ricavato in un vecchio capannone alle Celle. Simone Pizzagalli era solo con le sue idee e il suo progetto, quello di dare gambe a un’azienda che si occupasse di analisi fitosanitarie per il mondo agricolo e sementiero. Oggi Verdelab Bioscience è leader nel settore. Un’eccellenza tutta riminese, riconosciuta come tale in Italia e all’estero, dove viene realizzato il 50% del fatturato. Tanto è cambiato rispetto a 22 anni fa: insieme a Pizzagalli ci sono 12 dipendenti, il giro d’affari da 20mila euro – la cifra di chiusura del primo bilancio – è salito a 2 milioni e l’azienda non ha più sede in un vecchio capannone, ma in uno spazio di 1.500 metri quadrati in via Tolemaide inaugurato nel 2021. Non solo: di recente Verdelab è entrata a far parte del gruppo Eurofins, multinazionale con sede in Lussemburgo.

Pizzagalli, come le è venuta l’idea?

"Dopo la laurea in Scienze agrarie ho lavorato per dieci anni in una multinazionale sementiera. Decisi di mettermi in proprio partendo in un piccolo laboratorio. È stata una crescita continua".

Cosa fate nel dettaglio?

"Verdelab è punto di riferimento per ditte sementiere, vivai che si occupano di ortofrutta e aziende agricole italiane ed estere: ogni giorno agronomi, fitopatologi, biotecnologi e periti effettuano analisi per verificare la presenza di malattie su semi e piante. Lavoriamo soprattutto sui sementi di orticole".

I vostri clienti principali sono le ditte sementiere?

"Sì e va considerato che a Cesena c’è un polo sementiero importante, a cui siamo vicini. La nostra è una ‘clinica privata’ per il mondo vegetale dove l’obiettivo è prevenire per non dover curare, se non quando è inevitabile. E siamo stati designati come laboratorio ufficiale dal servizio fitosanitario nazionale".

Quali prospettive dopo l’ingresso in Eurofins Agroscience Services?

"L’acquisizione da parte di Eurofins include la conferma di tutto lo staff e a me è stato affidato il ruolo di amministratore delegato. La forza di Verdelab è nel team, composto da persone giovani e motivate. È un onore essere stati scelti da una realtà così importante, l’ingresso in questo gruppo internazionale ci permetterà di aumentare i servizi a disposizione dei clienti, integrando le nostre competenze con quelle di un network internazionale".

La riminesità dell’azienda non si tocca?

"Non è assolutamente in discussione. Anzi, la riminesità è un punto a favore dell’azienda: essere in una città come la nostra è un vantaggio, spesso i nostri clienti hanno piacere di visitarla. Oltretutto l’ingresso in Eurofins può portare benefici al territorio anche in termini occupazionali, perché puntiamo a far crescere ulteriormente Verdelab".