Una commedia dialettale dedicata al bagnino simbolo della Riviera

Arriva il bagnino Gastone. È vanesio e pieno di sé Gastone Lissa, il titolare di una concessione balneare sulla riviera. Dalla casetta vede la stesa di ombrelloni nella "sua zona", godendosi il sole della Romagna e un tenore di vita agiato che non gli dà preoccupazioni economiche. Il bagnino Gastone è il personaggio che dà il titolo alla commedia dialettale che andrà in scena sabato sera alle 21 nel centro di quartiere Fontanelle in viale Sicilia. Una serata per ridere sui luoghi comuni del bagnino nostrano. Gastone, infatti, esercita un forte appeal nel mondo femminile e si ritiene il numero uno dei bagnini della riviera con un attestato che tiene orgogliosamente appeso al muro. Ma tutte le certezze crolleranno quando Gastone farà uno strano incontro.