Una commedia per la vita

In collaborazione con la compagnia teatrale Quei dal Funtanele, che sabato ha messo in scena la commedia ‘Bagnino Gastone’, la Round Table 49 di Riccione ha ottenuto un ottimo risultato in termini di solidarietà. Il ricavato della serata è stato devoluto al Centro di Aiuto alla vita di Riccione che nasce nel 1992 e collabora col Progetto Gemma creato per aiutare le madri in difficoltà. Il presidente Andrea Battarra ha consegnato a don Valerio Celli un assegno di 2.500 euro che verrà destinato alla realizzazione di questa attività. La Round Table 49 di Riccione ringrazia la vice sindaco Sandra Villa per il patrocinio.