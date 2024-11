Una comunità in cammino contro la violenza sulle donne

"Una luce di speranza per ogni donna vittima di violenza". Così la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini ha presentato la rassegna Donne, coraggio!, una serie di eventi culturali, tra novembre e dicembre, dedicati a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. La rassegna prenderà il via questa sera alle 20.30 con l’evento internazionale ‘Tu non sei!’, incentrato sulle differenze di genere, nella sala Pironi. Sabato, l’attesissima camminata ‘È per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne’ che partirà alle 16.30 da piazza Cavour.

"Sarà un momento simbolico, accompagnato dall’accensione delle luci natalizie del centro, che simboleggeranno la rinascita di ogni donna", evidenzia la vicesindaca. Domenica sarà il turno della ‘Sgambatella’, una marcia sportiva con partenza alle 9.30 dalla piazza sull’acqua al ponte di Tiberio. Mercoledì, la cineteca di via Gambalunga ospiterà un doppio incontro letterario: Ilaria Maria Dondi presenterà il suo ‘Libere di scegliere se e come avere figli’ mentre Eleonora Cirant discuterà del suo ‘La tua scelta zero ostacoli’. Il 4 dicembre il teatro Galli accoglierà il concerto ‘Eleutheria. Dodici voci di donne per l’eliminazione della violenza di genere’, un omaggio alla musicista riminese Laura Benvenuti, scomparsa quest’anno. La rassegna si chiuderà il 16 dicembre al cinema Fulgor con ‘Libere, disobbedienti, innamorate’ di Maysaloun Hamoud.

Intanto, da Roberta Calderisi, del centro antiviolenza di Rimini arrivano dati allarmanti: "Tra gennaio e ottobre, 282 donne vittime di violenza sono state accolte dal centro, di cui 235 al primo contatto. Le donne ospitate sono state 39, 33 con figli al seguito per un totale di 6.935 notti di ospitalità, con una media di 96 notti a donna, con o senza minori". Numeri che ribadiscono l’urgenza di agire e di continuare a sensibilizzare sul tema.

Aldo Di Tommaso