"Una decisione che comprendo"

"So che gli aumenti che ci attendono serviranno per migliorare la sanità in regione – spiega Sara Arrigoni – E questo è un aspetto fondamentale, soprattutto dopo il Covid, quando abbiamo capito ancora di più che la salute è un argomento importantissimo. Non posso però negare che ogni anno mi trovo a fare sacrifici per pagare tutte le scadenze alla fine del mese. La politica – continua Sara Arrigoni – dovrebbe fare qualcosa, soprattutto per limitare l’impatto su chi fatica. Ben venga che questi fondi siano utilizzati in questo modo, cioè per scongiurare tagli alla sanità in Emilia Romagna, ma occorre pensare anche alla realtà delle cose".