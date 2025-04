Una delegazione del Titano in Uzbekistan: si parlerà di sviluppo sociale e giustizia

Una delegazione del Gruppo nazionale sammarinese presso l’Unione Interparlamentare partecipa a Tashkent, in Uzbekistan alla 150esima assemblea dell’Uip, in programma da ieri e fino a mercoledì. I consiglieri designati sono Andrea Ugolini (in qualità di capo delegazione), Michela Pelliccioni (vice presidente), Lorenzo Bugli (recentemente nominato revisore interno dei conti Uip per il 2025) e Gemma Cesarini (membro Uip).

L’agenda dei lavori prevede le riunioni delle Commissioni permanenti e degli organi sussidiari del consiglio direttivo, oltre al Forum delle donne parlamentari e a quello dei giovani parlamentari, così come gli incontri del Gruppo 12 Plus in preparazione dell’assemblea. In seduta plenaria i delegati saranno chiamati a votare l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza tra le diverse proposte che verranno formulate e interverranno sul dibattito generale che verterà sul tema dell’azione parlamentare per lo sviluppo sociale e la giustizia.

Le Commissioni permanenti (Pace e Sicurezza Internazionale, Sviluppo sostenibile, Finanze e Commercio, Democrazia e Diritti Umani) tratteranno tematiche che ruoteranno attorno al ruolo dei Parlamenti nel promuovere una soluzione con due Stati in Palestina, le strategie parlamentari per mitigare l’impatto dei conflitti prolungati sullo sviluppo sostenibile e le adozioni internazionali illegali.