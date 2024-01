"Una difesa sincera. Fiero di mio figlio"

Claudio Cecchetto è sereno, non si mostra affatto indignato, né presta il fianco alle polemiche e dopo l’attacco di Linus si limita a dire: "Non è nelle mie corde replicare, a queste cose io non reagisco. Dico solo una cosa: auguro a tutti di avere un figlio come il mio. La risposta di Jody su Instragram è stata spontanea, sincera, gli è venuta dal cuore e mi ha fatto tanto piacere, da padre l’ho apprezzato. Mi stanno scrivendo tutti complimentandosi non tanto per la difesa, quanto per l’educazione dimostrata nel rispondere". In merito al docufilm a lui dedicato, Cecchetto commenta: "Vederlo su Rai 1 in prima serata è come aver vinto un Oscar. E questo messaggio di Jody contribuisce a incuriosire le persone che non l’avevano visto".

Nives Concolino