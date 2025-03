Una discarica abusiva vicino all’autostrada

Le case che si trovavano su via Ancona sono abbandonate da alcuni anni e la via è diventata una strada che porta a una discarica a cielo aperto, lontana da sguardi indiscreti. Siamo a fianco del percorso autostradale, e a poche centinaia di metri dalla collina dei parchi. Qui già nell’autunno del 2022 i Carabinieri forestali segnalarono la presenza di diversi rifiuti accatastati al termine del rettilineo che si imbocca da via Ascoli Piceno. Per lo più si trattava di scarti di potature che ignoti avevano scaricato lì invece che portarli ai centri di raccolta di Hera. Per altro Hera ha anche un servizio di raccolta a domicilio degli sfalci, ma chi ha buttato in via Ancona le ramaglie non deve essersene minimamente curato. Questo è stato solo l’inizio.

Questa via a fondo cieco e non più abitata, ha finito per diventare alla sera il luogo ideale per chi voleva disfarsi di qualcosa. Così agli scarti delle potature si sono aggiunti mobili, più o meno fatti a pezzi, plastiche, oggetti vari fino ad arrivare alle macerie, anche queste non smaltite dove si potrebbe. Una montagna di rifiuti che ha continuato a crescere come rilevato da un successivo verbale sempre dei Carabinieri forestali. Oggi il Comune ha deciso di dire basta intimando ai proprietari dei terreni di ripulire l’area interessata dal deposito dei rifiuti. I titolari dei terreni sono due società, la prima è Società Autostrade per l’Italia, la seconda è una società agricola con sede a Morciano. L’area diventata una discarica abusiva si trova tra il percorso autostrade, ma invisibile ai veicoli in transito perché sono presenti le barriere fonoassorbenti, e il futuro tracciato della bretella che collegherà la zona dei parchi tematici sulla collina di Riccione a Villaggio Argentina a Misano, attraversando la collina di Scacciano grazie alla galleria posta a fianco di quelle autostradali.

Anche se non responsabili dei rifiuti portati sul posto, il Comune ha individuato nei proprietari dei terreni i soggetti che hanno la responsabilità di evitare la costituzione di discariche abusive. Così l’11 febbraio è stato notificato alle due società l’inizio del procedimento sanzionatorio. Nei dieci giorni successivi, come riportato nell’ordinanza sindacale del 20 marzo, non sono giunte memorie difensive da parte di alcuno dei due soggetti. Ora il Comune ha deciso di procedere dando 30 giorni di tempo per ripristinare le aree a spese delle società titolari dei terreni. Se tra un mese non sarà cambiato nulla e la montagna di rifiuti sarà ulteriormente cresciuta, ci penserà il Comune a ripulire inviando poi il conto alle due società.

Andrea Oliva