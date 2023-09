Una domenica con i cicloturisti

Domenica il territorio della Valconca sarà interessato dal passaggio di due importanti eventi ciclistici: la gran fondo ‘La gialla gf strada’ e la gara cicloturistica ‘La gialla’. "Per quanto riguarda ‘La gialla gf strada’ – spiegano i promotori – In via indicativa è previsto il passaggio del primo gruppo di concorrenti attorno alle 8.30 nel territorio di Saludecio fino agli ultimi passaggi, sulla base della tabella di marcia, indicativamente attorno alle 10 nel territorio di San Clemente. I comuni della Valconca interessati sono Saludecio, Morciano, Montefiore Conca, Gemmano, Sassofeltrio, Montescudo - Monte Colombo, San Clemente. Sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione ordinaria, e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, nei due sensi marcia per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti partecipanti alla gara stessa, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza lungo le strade urbane comunali dei comuni sotto indicati". È già stata diramata l’ordinanza della Polizia locale dell’Unione Valconca per tale evento. Infine anche per la cicloturistica si seguiranno alcune limitazioni: "Si tratta di un appuntamento ciclistico non competitivo che interesserà le strade dei comuni di Morciano, Montefiore Conca, Gemmano, Montescudo - Monte Colombo e San Clemente indicativamente tra le ore 8 e 9 . Anche in questo caso non sono previste limitazioni alla circolazione stradale: è previsto che il suo svolgimento avvenga nel rispetto delle norme della circolazione stradale".