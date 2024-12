Una domenica da favola tra il Mago di Oz, il teatro itinerante e il villaggio di Natale

Un’altra domenica da favola è in arrivo a Cattolica tra omini di latta, spaventapasseri, baby T-rex, la donna piumata e la Regina delle nevi a cavallo. Il tutto accompagnato dalle esplosive note di una marching band al femminile. Doroty e gli altri protagonisti della celebre fiaba ‘Il Mago di Oz’, insieme ad altri fantastici personaggi, daranno vita, questa domani, dalle 16.30 alle 19, al secondo street show di ‘Cattolica da favola’, l’intrattenimento teatrale itinerante che coinvolgerà le vie del centro di Cattolica.

Oltre ai protagonisti delle celebri favole, tornerà anche la bellissima Sirena che si adagerà sul moscone di Bagnino Natale vicino ai due Igloo in piazza Roosevelt. Così come si potrà di nuovo incontrare un incantevole burattino a spasso tra via Bovio e via Mancini. E sempre domani, spazio anche alla grande musica della tradizione natalizia con il Concerto ‘Voci in festa" cori sotto l’albero della ‘Bottega delle voci’ che si terrà a San Pio V, alle ore 16.15.

‘Cattolica Christmas Village’ prosegue con le Casine gourmet in via Bovio e via Matteotti, mentre si potrà sempre pattinare con ‘Cattolica on Ice’, la pista di ghiaccio in piazza Primo Maggio.

In piazza Roosevelt, la ruota panoramica svetta sull’altra grande attrazione della Regina: il villaggio di Bagnino Natale. Proseguono, dunque, le iniziative del Natale cattolichino che porterà fino al Capodanno con un mega concerto dal vivo della Revolution Band in Piazza Roosevelt nella notte del 31 dicembre, dove si annunciano già migliaia di persone presenti.

lu. pi.