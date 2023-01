Una falla nella condotta dell’acqua Duemila famiglie restano a secco

Duemila famiglie rimaste a secco per un’importante rottura della rete idrica all’altezza del ponte sul Rio Melo. Durante tutta la giornata di ieri gli operai della squadra di pronto intervento hanno lavorato per sistemare la perdita. In precedenza era stato segnalato un guasto alla rete che la squadra ha poi trovato nella condotta posta a fianco del ponte romano sul Rio Melo, che corre a pochi metri dal ponte della statale 16. La condotta mostrava una perdita molto importante. La grandezza di quella condotta è considerevole perché porta acqua a un bacino di circa 2mila utenze poste nella zona di San Lorenzo lungo la via Veneto.

I tecnici sono intervenuti per svolgere le necessarie attività di riparazione. Durante le operazioni è normale che nelle case si siano avvertiti cali di pressione nella rete, disagi che possono arrivare anche all’assenza di acqua perché viene meno la pressione nella rete e di conseguenza dal rubinetto non esce acqua. Hera assicura di essersi mossa per contenere al minimo i tempi dei lavori che in primo momento sarebbero dovuti terminare entro la serata di ieri. Ma la riparazione è proceduta spedita tanto che già alle 17 la codotta era stata riparata. Se nelle case dovesse uscire dai rubinetti acqua con una strana colorazione, Hera assicura che non sarà un problema di potabilità. Sarà sufficiente far scorrere per qualche minuto l’acqua per vederla tornare a una colorazione normale. In caso di ulteriori problematiche o disagi è sempre a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui ci si può rivolgere per segnalare guasti, rotture ed emergenze varie.