Una festa doppia per la Carrà e Little Tony

di Mario Gradara

Una doppia celebrazione. Quella per gli 80 anni che avrebbe compiuto il prossimo 18 giugno Raffaella Carrà, e per il decennale della scomparsa di Antonio Ciacci in arte Little Tony, il 27 maggio nella Repubblica di San Marino, che onorerà il connazionale più popolare. Una liaison – secondo il sito Dagospia – nata da "una tenera storia d’amore, nel 1962, tra Little Tony che lanciò il suo primo 45 giri di grande successo, e una ancora sconosciuta (o quasi, ndr) Raffaella Carrà". Chissà, di certo tra le due future star nacque una bella amicizia e vicinanza artistica, documentate da tantissime apparizioni negli stessi programmi tv. I due, ricorda Dagospia con tanto di foto, sono in copertina sul disco, il cui lato A era ‘Il ragazzo col ciuffo’, intenti a ballare un twist.

"Raffaella Carrà e Little Tony: una love story col ciuffo", scrive il popolarissimo sito di gossip di Roberto D’Agostino. Che prosegue affermando che "la riviera li ricorderà con due eventi: San Marino onorerà il connazionale scomparso 10 anni fa, mentre Bellaria omaggerà la Carrà". Dal Titano sembrano più lanciati con l’iniziativa, mentre Bellaria, almeno per ora, frenano. "È intitolato a Little Tony dal 2017 l’Auditorium di San Marino – ricordano dall’antica Repubblica –. L ‘intenzione è ora quella di creare un museo del rock a suo nome che contenga non solo tutti gli oggetti a lui appartenuti, dagli abiti di scena alla Cadillac, donati dalla famiglia e dal suo storico amico Roberto Valerio, ma anche l’albero genealogico degli artisti rappresentativi della storia del rock con dischi, manifesti, strumenti musicali: da Elvis Presley ai Måneskin".

Nel frattempo l’agenzia fotografica che si occupò della copertina del disco "ha ritrovato nei propri archivi l’intero servizio realizzato nel 1962 per ’Il ragazzo col ciuffo’: oltre 50 immagini inedite con Little Tony e Raffaella Carrà, ideali per un’affettuosa esposizione", assicurano ancora dal Titano.

"Siamo stati contattati dal Titano a riguardo – spiega Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu, che cura tutte le iniziative riguardanti Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà – ma i tempi sono stretti e andrebbe strutturata in maniera precisa. Di certo noi proseguiamo nel 2023 con la seconda edizione del contest ‘Rumore Bim Festival’, dedicato a Raffa. Quest’anno verrà potenziato, con più tappe e partecipanti. Lo presenteremo ufficialmente durante il Festival di Sanremo, il 9 febbraio giorno della patrona di Bellaria Igea Marina, al Monina Privè, dove il giornalista Michele Monina intervisterà i big del festival sanremese".