"Una festa in musica a teatro"

Con il cantautore Renzo Rubino & La Sbanda in Il silenzio fa tour oggi alle 17 San Marino Teatro chiude la sua stagione teatrale. Lo spettacolo prenderà il via con una speciale performance itinerante de La Sbanda che ‘dialogando’ in musica con la San Marino Concert Band, accompagnerà il pubblico in un coinvolgente corteo da piazza Garibaldi al teatro Titano, dove l’artista pop si esibirà, fondendo la propria musica con arrangiamenti bandistici tradizionali.

Cosa proporrà ai suoi fan?

"Un concerto divertente, gioioso, ovviamente con gli ottoni. Il comun dominatore sarà la festa che cerchiamo di portare in teatro con quel mood che si vive nelle piazze del sud. Sono molto felice, perché riprendiamo il tour in un luogo molto bello e panoramico con la Sbanda, composta da undici goliardici musicisti che hanno voglia di suonare soprattutto per stare insieme, per vivere il viaggio e per gioia. Proporremo un repertorio di canzoni mie e di alcuni brani della tradizione italiana, rivista e rivisitata attraverso l’arrangiamento bandistico".

Qualche titolo?

"La Madonna della Ninna Nanna, inclusa nell’ultimo album Il silenzio fa boom canzone divertente che richiama un po’ di sacro e un po’ profano, ma che in qualche modo mantiene uno spirito emotivo nei confronti del sacro e anche rispetto alle passioni terrene. Non mancheranno Un bacio a mezzanotte e Il postino, prima canzone che ho portato a Sanremo, come pure Disperato erotico stomp di Lucio Dalla rivista in formazione bandistica".

L’ultimo album è diventato un docufilm. Quanto è stato impegnativo questo lavoro?

"Molto, ma anche molto divertente. È stato interamente registrato in Puglia con musicisti abituati a suonare nelle processioni, non per fare dischi. Per tutti noi è stato un percorso formativo e bello da raccontare. Il docufilm è andato in onda con successo su Sky Art ed è tuttora disponibile su Now Tv. Siamo molto contenti perché comunque è uno sguardo dietro le quinte di un disco inusuale registrato in un teatro".

Cos’altro prepara?

"Per ora mi dedico ai concerti, poi d’estate in Puglia organizzerò il festival Porto Rubino, che si tiene su un veliero. Tornerò poi in studio il prima possibile per elaborare un altro disco".

Sanremo l’ha vista presente più volte, quanto ha inciso nella sua carriera?

"È stato molto bello e importante perché, anche se facevo già musica, mi ha permesso di costruire una mia carriera. Sarei uno stupido se dicessi che non vorrei tornarci. Soprattutto per il tipo di musica che faccio è un palcoscenico importante, ma bisogna avere la canzone giusta".

Nives Concolino