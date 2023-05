Una festa per le ginnaste Riccione sogna la serie A

Non siamo a Napoli e non si parla di scudetto del campionato di calcio di serie A. Ma anche Riccione si prepara a fare festa per una promozione che sa di storico. Tutto è pronto per domani sera dalle 18 in piazzale Ceccarini. Il calcio non c’entra, perché Riccione vuole fare festa con le proprie giovani ginnaste della sezione artistica della società Ginnastica Riccione. Domani sarà l’ultima giornata del campionato nazionale e Riccione si gioca una storica promozione in serie A ad Ancona. "Ancora non sappiamo come andrà a finire – spiega Simone Imola, assessore allo Sport del Comune di Riccione – ma vada come vada festeggeremo comunque. Considerato che la Società sportiva Ginnastica Riccione ha raggiunto risultati ragguardevoli, dobbiamo festeggiare. E lo faremo domani sera alle 18 in piazzale Ceccarini. Se poi arriverà la notizia tanto attesa e sperata la festa sarà ancora più grande. In caso positivo vivremo una giornata storica per la nostra città".

Tutto è pronto per coronare una cavalcata trionfale iniziata nel 2019 quando la società riccionese si presentò nel campionato di Serie C. "Il percorso fatto in questi anni è importante – racconta Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione –. Nel 2019 abbiamo affrontato il campionato di zona tecnica di Serie C e lo abbiamo vinto, centrando la promozione in Serie B Nazionale, un risultato storico per la Ginnastica Riccione, che non aveva mai partecipato ad un campionato a squadre nazionale. Nel 2020, da matricola, ci siamo laureati campioni d’Italia di Serie B e abbiamo così raggiunto l’A2. Nel 2021, in pieno Covid, le ragazze si sono comportate molto bene, chiudendo il nostro primo campionato di A2 al sesto posto su dodici squadre, a un solo punto dalla zona play off. Nel 2022 abbiamo rischiato a causa di qualche infortunio di troppo, ci siamo trovati in difficoltà, ma alla fine siamo arrivati ottavi, centrando la salvezza. E adesso speriamo di poter scrivere una nuova pagina importante della storia della Ginnastica Riccione". Domani sono attesi ospiti e sorprese nel piazzale con la diretta su IcaroTv dalle 21, ci sarà anche musica e dj-set.

Andrea Oliva