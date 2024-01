Una folla per l’addio all’ex assessore Piva

Una chiesa di San Pio V, gremita in ogni ordine di posti, ha visto ieri pomeriggio la città stringersi insieme per dare l’ultimo saluto ad un suo figlio storico, Corrado Piva, ex-amministratore, ex assessore della giunta Micucci dal 1990 al 1996, e poi nuovamente dal 1999 al 2004, e politico di lungo corso che ha appunto attraversato gli ultimi 40 anni di storia della Regina. Scomparso a 68 anni dopo una lunga malattia, Corrado Piva è stato ricordato ieri da tantissimi amici e concittadini che negli ultimi giorni anche con messaggi di cordoglio via web hanno voluto omaggiare una figura la cui scomparsa sta quasi a segnalare un passaggio d’epoca per Cattolica: la morte di Piva, infatti, arriva dopo quella di altri ex-storici amministratori del passato che hanno costruito con le loro scelte il presente della Regina.

Per il funerale sono accorsi in centinaia compresi diversi esponenti dell’amministrazione comunale, tutti per ricordare la passione di Corrado Piva verso la sua città, nonché la partecipazione politica e la voglia di fare sempre dimostrata nei lunghi anni di carriera dell’ex amministratore Cattolichino. Nel segno del bene per la comunità il feretro è stato omaggiato dai tanti presenti e l’uomo Corrado è stato poi teneramente ricordato nel corso dell’omelia del parroco di San Pio V, don Andrea Scognamiglio: "Esistono uomini con il loro desiderio di vita, di amore, di eternità, di una "Never ending story", di una storia che non finisce". Come non finirà la storia di Piva, per sempre nella memoria dei suoi concittadini.