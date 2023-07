Una folle estate a fumetti La tribù del cosplay invade Rimini

Oggi e domani, in piazzale Fellini, prosegue l’appuntamento con la mostra-mercato di fumetti Riminicomix (che anticipa l’apertura alle 16 e amplia i suoi spazi espositivi) e la Cosplay Convention, il raduno dei giovani e adulti che impersonano i loro beniamini, iniziative inserite nel programma della 39esima edizione di Cartoon Club (in scena fino a domani). In queste ore Rimini è stata letteralmente presa d’assalto da un esercito coloratissimo composto da migliaia di appassionati di videogiochi, fumetti e cartoni animati. Sfidando le temperature roventi, hanno indossato costumi e parrucche per trasformarsi in personaggi fantasy. Due giornate di intenso divertimento con le mostre mercato del fumetto (dalle 16 alle 24), la scuola di fumetto con workshop gratuiti, l’area cosplay e K-pop, i contest e i raduni. Spazio anche alla musica con il concerto di Giorgio Vanni. Francesco Tullio Altan sarà invece il protagonista alle 21.15 alla Corte degli Agostiniani. Rimini e il festiv al rendono omaggio al celebre fumettista, vignettista e autore satirico con la consegna del Premio alla carriera 2023.