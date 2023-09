Una furia al volante . Abbatte la sbarra travolge scooterista e distrugge l’autovelox

Semina il caos fuori dall’ospedale Infermi: abbatte la sbarra del parcheggio, sale con la macchina sopra lo spartitraffico, va a sbattere contro un uomo in scooter facendolo cadere sull’asfalto e infine demolisce l’autovelox di via Settembrini, il più temuto e odiato dagli automobilisti riminesi. Protagonista di questa disavventura al volante una donna di 66 anni, alla guida di una Toyota Yaris, che ieri attorno alle 14 ha innescato una spaventosa carambola all’uscita dell’ospedale. La signora è rimasta praticamente illesa, mentre il conducente dello scooter, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto comincia, stando alla ricostruzione, nel momento in cui la donna sta per lasciare il parcheggio dell’ospedale Infermi. Si posiziona con la Yaris davanti alla sbarra per passare la ricevuta del pagamento sotto l’apposito lettore prima di ripartire e immettersi in via Settembrini. E’ in quel momento che qualcosa va storto. Forse la 66enne ‘pasticcia’ con il cambio automatico della Toyota. La macchina fa un balzo in avanti e spezza in due la sbarra del parcheggio. Poi prosegue la sua corsa attraversando perpendicolarmente la carreggiata sud di via Settembrini. Solo per miracolo in quel momento non sta passando nessuno e così l’auto ‘monta’ sullo spartitraffico e impatta violentemente contro uno scooter di grossa cilindrata che viaggia in direzione di Ravenna. La Yaris e lo scooter rimpallano contro la ‘cabina’ dell’autovelox, che viene letteralmente sradicata. Finalmente la macchina si arresta, non prima però di aver urtato contro un’Alfa Romeo posteggiata in via Pintor. Quando esce dall’abitacolo, la 66enne è bianca in volto e trema come una foglia, ma non ha nemmeno un graffio. Agli agenti della polizia locale, che nel giro di pochi minuti accorreranno sul posto, racconterà poi di essere andata nel pallone e non riuscirà a capacitarsi di come abbia potuto combinare quel disastro. In via Settembrini interviene anche l’ambulanza del 118. Il 54enne alla guida dello scooter, rimasto a terra, viene visitato dal personale sanitario che poi decide di farlo ricoverare con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. La strada rimane parzialmente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e permettere alla pattuglia della polizia locale di Rimini di occuparsi dei rilievi.

La posizione dell’automobilista è ora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale sia per quanto riguarda le violazioni del codice della strada che per il danneggiamento dell’autovelox.

Lorenzo Muccioli