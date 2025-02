"Una galleria commerciale in centro"

Cattolica sogna una galleria commerciale, con tensostrutture e ‘vele’ di copertura, nel centro di via Bovio e dintorni, per rilanciare definitivamente il suo centro dove sono arrivate anche firme importanti negli ultimi mesi in vetrina. L’idea progettuale arriva dall’Adac, associazione con oltre 200 soci tra cui ristoratori e commercianti anche in centro: "Si deve cominciare a ragionare sulla copertura di piazza Mercato e via Bovio – spiega Giuseppe Barbieri, presidente Adac – per poter creare occasioni di sosta o di riposo dalle passeggiata anche in condizioni di sole forte, e afa, oppure con pioggia e condizioni meteo non favorevoli. Sarebbe un investimento anche per il futuro in una città che vive di turismo e commercio e che potrebbe avere un centro fruibile tutto l’anno. Penso ad una struttura come in viale Ceccarini ad esempio oppure a gallerie con vele e coperture mobili. Ne stiamo parlando già da qualche tempo e potrebbe essere una soluzione nell’immediato futuro di Cattolica".

Un’idea progettuale sulla quale lavorare: "Anche piazza Mercato in pieno centro storico – continua Barbieri – potrebbe diventare una bomboniera con eventi culturali e musicali tutto l’anno, grazie anche alla sua conformazione, protetta architettonicamente dai vari palazzi e dunque anche riparata dal meteo sfavorevole". La Regina si interroga sulle soluzioni per un centro città che vuole rilanciarsi, anche da un punto di vista delle manifestazioni: "Si deve credere maggiormente nei weekend – ha già ribadito Paolo Staccoli, noto pasticcere del centro cattolichino – e magari, con eventi e spettacoli mirati per bambini che possano poi coinvolgere i loro genitori. È un modo forte per destagionalizzare".

Luca Pizzagalli