Una galleria d’arte nel Luxor hotel

A Cattolica è "Tempo di tuffi". Tuffi nell’arte tra quadri, design e installazioni nella cornice del Luxor Beach Boutique Hotel che ha trasformato i propri spazi in una galleria ospitando una mostra patrocinata dal Comune di Cattolica. "Tempo di tuffi", visitabile fino al 5 ottobre, è stata inaugurata sabato scorso dalla Sindaca Franca Foronchi e dal Vicesindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini. Al vernissage erano presenti i due artisti, Domitilla Verga e Nino Caltabiano "Caltanino", autori delle originalissime opere, come le installazioni delle sagome di ferro di nuotatrici pronte a lanciarsi dai balconi dell’hotel. "È un’esposizione davvero unica che mostra come l’arte sia capace di integrarsi e portare bellezza e stupore in ogni contesto urbano, anche al di fuori dei contenitori tradizionali, come musei o gallerie – commentano la Sindaca Foronchi e il Vice Vaccarini – i nostri complimenti agli artisti e anche ai titolari dell’hotel".