Una giornata con due incontri dedicati all’infanzia

Proseguono gli appuntamenti di ‘Infanzia, presente! Pensieri, parole e azioni di cittadinanza attiva’, il ciclo di incontri sull’infanzia e sull’educazione organizzato e promosso dai Servizi educativi del Comune di Cattolica. Doppio incontro sabato.

Si comincia al mattino, alle 10, al Laboratorio di educazione all’immagine (in piazza della Repubblica 15) con la conferenza ‘Da Bruno Munari al Laboratorio di educazione all’immagine: quando l’arte entra a scuola come ricerca’. A stimolare riflessioni e pensieri l’atelierista metodo Munari e responsabile del centro Zaffiria, Alessandra Falconi. Nel pomeriggio, alle 16.30, Filomena Galvani, atelierista del centro Zaffiria, animerà il laboratorio per bimbe e bimbi da 5 a 10 anni ‘Aspettando la primavera’.