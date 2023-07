Una giornata in coda Strade da bollino nero tra incidenti e cantieri La città paralizzata

Fermi. In coda. Sulla Statale 16. Ma pure in via della Fiera, via Flaminia, via Marecchiese e in tante altre strade in cui gli automobilisti ieri mattina cercavano rifugio dal blocco del traffico. Accade di venerdì, giorno non casuale. Ieri il traffico sulle strade riminesi nell’ora di punta tra le 7,30 e le 9,30 era più complicato del solito. Se poi si considera che è anche l’ultimo venerdì di luglio prima di agosto, le pause festive potrebbero avere portato a un sovraccarico di veicoli. Tutto prevedibile come l’arrivo di migliaia di turisti in uscita da casello di Rimini sud per trascorrere il weekend, o nella migliore delle ipotesi una settimana in riviera. Non ha aiutato la situazione al Palas, che si andava riempiendo per ospitare la convention dei testimoni di Geova, aggravando la mole di traffico che la via sta accogliendo dopo la chiusura di via Euterpe.

Una quantità di veicoli su strade gravate dai tanti cantieri, sulla Statale 16 e non solo. Poi ci sono stati gli incidenti, non gravi, figli del caos in strada con manovre azzardate, bici e scooter che fanno lo slalom tra i veicoli, auto che si buttano negli incroci e rotonde per non trascorere la mattina sulla linea dello stop. Se ne sono contati tre ieri soltanto nell’area tra via della Fiera e via Acquario.

Il nostro viaggio parte sulla Statale 16. E’ qui che verso le 8,30 finiscono le speranze degli automobilisti di arrivare in orario. Chi viaggia verso sud, arrivato al ponte su via Marecchiese si vede davanti un muro di auto. Si procede a stento. La coda parte da qui per arrivare alla rotonda Valentini, dove molti cercano si svicolare buttandosi in via Aldo Moro. La mossa provoca altre code per cercare di immettersi su via Marzabotto. Sulla Ss16 la coda non si interrompe mai. Tutti fermi in direzione sud fino a via Covignano, via della Fiera fino ad arrivare alla rotonda con via Montescudo. In direzione nord la coda inizia all’altezza della rotonda con via Caduti di Nassiriya, nella zona delle Befane. Nel rettilineo che porta a via Flaminia Conca anche un’auto in panne e il mezzo che con i lampeggianti avverte del restringimento della carreggiata. Quando il mezzo va via non cambia nulla, tutti in fila ugualmente. Tanti cercano di buttarsi in città, ma il risultato è il medesimo. Via Flaminia Conca è bloccata. Chi proviene da sud tenta l’azzardo giovandosi la carta di via Flaminia, ma perde. Dalla rotonda de Le Befane a borgo San Giovanni ci si muove a stento. Va in crisi la nuova viabilità alla rotonda Bigno.

Diventa critica la situazione anche nelle vie delle regioni, dove molti cercano una scappatoia mentre altri un parcheggio per la convention al Palazzo dei congressi. In città, a ridosso del centro storico, non ci sono alternative. Le principali vie di scorrimento sono intasate, le vie negli isolati di solito deserte ben presto si riempiono di auto. Intanto chi è sulla Statale prova a svoltare verso le colline per andare a nord. Strade di solito tranquille diventano circuiti. La consolare per San Marino, poco dopo l’ex Ghigi, incrocia la via Montevecchio, strada con cui si può andare dalla zona del Villaggio Primo Maggio a Sant’Aquilina. Alle 9,30 oltre un chilometro di coda al semaforo con la consolare di San Marino.

Andrea Oliva