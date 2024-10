Una giornata per ricordare Danilo Dolci, il ’Gandhi italiano’ che passò anche da San Marino

Figura simbolo della non violenza, definito il ‘Gandhi italiano’, educatore e attivista antimafia sensibile alle esperienze delle fasce più svantaggiate, Danilo Dolci è stato inoltre un poeta e sociologo che dalla Sicilia, dov’è nato 100 anni fa, ha espresso un messaggio di ampia portata affermato a livello nazionale e arrivato fino al Titano, dove dalla seconda metà degli anni ‘80 ha lavorato a un manifesto di pedagogia con l’obiettivo di fondare una Università della pace mai concretizzata. La convinzione e l’intensità con cui ha portato avanti le cause in cui ha creduto hanno ispirato il mondo del cinema, del teatro e non solo. Proprio per questo, vista la portata della sua eredità, venerdì l’Università di San Marino curerà una giornata nella quale verranno affrontati la storia, i pensieri, i valori e i progetti di un uomo impegnato anche sul fronte della scuola e della società. L’appuntamento si svolgerà in due diverse aree. Dalle 14, nell’Aula Magna della sede di contrada Omerelli spazio alle opere di Dolci attraverso le voci, i ricordi e le testimonianze di familiari, amici e non solo, con una parentesi dedicata alle sue attività a San Marino. Alle 17.30 la proiezione del documentario ‘Danilo Dolci-memoria e utopia’. L’evento si sposterà poi al Teatro Titano, dove alle 21.30 è in programma ‘Digiunando davanti al mare’, uno spettacolo firmato da Principio Attivo Teatro con Giuseppe Semeraro, drammaturgia di Francesco Niccolini, alla regia Fabrizio Saccomanno.