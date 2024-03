Una giornata sulle tracce dei Giusti della Romagna

La storia passa da Santarcangelo, in occasione della Giornata dei Giusti dell’umanità, domani alle 17,30 alla biblioteca Baldini. In programma l’incontro ‘Sulle tracce di Paolo Santarcangeli e dei Giusti romagnoli’, con ospiti Francesca Panozzo, Patrizia Di Luca e Alessandro Astolfi. L’incontro proporrà un approfondimento sui Giusti della Romagna a partire dalla figura di Pàl Schweitzer, che a un certo punto della sua vita cambiò nome in Paolo Santarcangeli, probabilmente in omaggio a Santarcangelo, dove, essendo ebreo, venne aiutato a nascondersi dalle persecuzioni. Oltre al convegno la giornata offrirà l’occasione anche per un’ultima visita alla mostra ‘I Giusti in Emilia-Romagna. Piccole e grandi storie di salvatori e salvati’, allestita nella galleria Baldini e curata da Vincenza Maugeri e Caterina Quareni.