Una giornata tra memoria e legalità con il docufilm ‘Rimini contro le mafie’

Una giornata tra memoria, legalità e impegno. A proporla sono Cgil, Spi e Libera da Rimini. L’impegno della Cgil non si ferma, merito delle volontarie e dei volontari del sindacato pensionati che da oltre 10 anni insieme a Libera partecipano ai campi della legalità ‘E!state liberi’. Il prossimo appuntamento è per giovedì alle 9, nel salone Adriano Polverelli della Camera del Lavoro Territoriale di Rimini in via Caduti di Marzabotto, 30. L’iniziativa pubblica dal titolo ‘Memoria, legalità, impegno – terre e libertà contro le mafie’ sarà introdotta dalla segretaria generale Cgil Francesca Lilla Parco. Il dibattito seguente sarà moderato da Mirco Paganelli, giornalista per Ansa e Teleromagna, il cui docufilm ’Rimini contro le mafie‘ sarà proiettato durante i lavori. La mattinata sarà suddivisa in due tavole rotonde: Legalità e memoria; Campi della legalità e beni confiscati.