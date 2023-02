Una grande bellezza in vetrina per i tedeschi

Da Berlino in arrivo un documentario che parla (anche) della nostra città. Un ‘messaggio’ ai tedeschi, anche loro protagonisti a pieno titolo della Riviera che esporta nel mondo il mito del turismo alla riminese: in ‘50 motivi per amare l’Emilia-Romagna’ la tv tedesca Rbb racconta in prime time il meglio della Regione a un milione di spettatori. E c’è tanta Rimini. Il servizio, che verrà trasmesso in anteprima stasera alle 20.15 sul canale televisivo Rbb (Berlino-Brandeburgo), si aggiunge peraltro a una serie tv che vanta un seguito di almeno un milione di spettatori. Previste, poi, numerose repliche su altri 16 canali del mastodontico gruppo Ard. Il regista per dare il via alle riprese sceglie un fine stagione indimenticabile, quello caratterizzato dall’infinito caldo che ha interessato la riviera lo scorso anno, si va dal 20 settembre al 10 ottobre. Tutto il documentario è stato girato in coordinamento con Apt Servizi Emilia-Romagna. Insomma una ciliegina sulla torta. "In vista delle vacanze primavera-estate dei tedeschi è una grande soddisfazione" non poteva esprimersi altrimenti l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Ma cosa svelerà al pubblico questa inedita serie tedesca? "Cinquanta buoni motivi per visitare l’Emilia Romagna" così recita il titolo del documentario, che si presenta come una top list ricca di tradizioni, luoghi, attrazioni e cibi della nostra regione.

Ma Rimini è un’altra cosa. Perché Rimini i tedeschi li ha presi prima per la gola, poi con gli occhi, i sensi, la bellezza, la musica, tutto. Il documentario apre su due ormai celebri cittadine riminesi. Madre e figlia intente a lavorare la piada. Ecco Lella Magnani e sua figlia Marina che pronunciano un caloroso ‘Benvenuti in Emilia Romagna’. Poi la scena cambia sulla Rimini che conosciamo da un po’. Dalla spiaggia dorata le riprese si spostano verso il Parco del mare, dove non ci sono più le auto. È un’oasi di pace che non c’era. Altra destinazione da non perdere il centro storico di Rimini "che piace molto ai tedeschi". Ancora grande bellezza: il Castel Sismondo e il Fellini Museum. C’è pure il mercato del pesce. E c’è la musica che non si dimentica. Perciò nel documentario spunta anche il liscio, anzi il re del liscio con la Casa Museo di Secondo Casadei. "Un amore per il liscio che i tedeschi hanno portato oltre confine" spiega la figlia di Secondo, Riccarda Casadei, insieme con le figlie e i nipoti che fanno capolino nell’inquadratura. D’obbligo, poi, una tappa nell’entroterra per scoprire la Santarcangelo di Tonino Guerra. E la stamperia Marchi, il negozio più antico dello storico borgo arroccato, si dice, sul monte Giove, lo stesso del Sangiovese. Infine ecco la Repubblica di San Marino, con il Percorso della strega. Il regista, tuttavia mantiene un profilo basso e non esprime preferenze: "Tutta la Regione possiede questo mix irresistibile: arte, cultura e gioia di vivere. Ecco perché per noi è stato molto semplice trovare i 50 motivi per amare l’Emilia-Romagna".

Andrea G. Cammarata