Una grande biglia rosa dedicata a Pantani

Una Perla rosa del diametro di 11 metri e una pista di biglie sulla sabbia lunga 25 metri, con i campioni del Giro d’Italia pronti ad arrivare a Riccione. Sale la febbre rosa del Giro. Venerdì la carovana partirà da piazzale Roma percorrendo il primo chilometro in una sorta di passerella nel cuore della città turistica. E’ la quinta volta che il Giro d’Italia vede Riccione accogliere la corsa a tappe più famosa del Paese e tra le più note nel mondo. Era accaduto nel 1952 e nel 1962, poi una pausa di oltre vent’anni arrivando al 1989, e ancora due decenni di attesa fino alla tappa a cronometro del 2019. Venerdì, ad appena cinque anni di distanza, Riccione torna a essere la partenza di una tappa del Giro che il giorno precedente arriverà nella vicina Fano. Partenza in piazzale Roma non senza spettacolo. Ci sarà anche il campione Bettini che dà appuntamento ai ciclisti alle 8,30 in viale Ceccarini per una pedalata sulle strade del territorio di 31 chilometri. Ma il vero progetto legato all’arrivo della carovana è fatto di tre parti. La prima è la Perla rosa dell’Adriatico. All’incrocio tra viale Dante e viale Ceccarini si trova la prima delle tre installazioni stampata in un formato di 11 metri di diametro. L’opera grafica del fumettista e illustratore Alessandro Baronciani è dedicata a Riccione e a Marco Pantani, che viene raffigurato in forma stilizzata sulla mano di una ragazza all’interno di una grande biglia rosa. Sulla spiaggia libera davanti a piazzale Roma, si trova l’installazione più imponente. ‘La lunga strada di sabbia’ è una pista per biglie di 25 metri, grande più di 500 metri quadrati, realizzata dai maestri scultori Georgi Zlatev (Bulgaria), Viacheslav Iemelianenko e Andrey Vazhynskyy (Ucraina) con la direzione di Gilberto Montebelli. La pista riproduce il logo del Giro accompagnato dalle scritte ‘Amore infinito’ e ‘Sotto il sole di Riccione’, e dagli stendardi con la scritta ‘Riccione saluta il Giro’ della Cooperativa bagnini, posizionati su cento stabilimenti della città.

Infine nove cubi di legno con illuminazione a led si illumineranno lungo le vie attraversate dal gruppo. Sul podio in piazzale Roma si esibirà anche la 21 Rulli, la banda di giovani tra 11 e 30 ani legata alla cooperativa Cuore 21. "Per questa edizione Riccione ha messo in campo un lavoro di squadra eccezionale, ampio e condiviso – spiega l’assessore al Turismo Mattia Guidi –, che ha coinvolto diversi assessorati e servizi del Comune di Riccione e ha portato all’attenzione temi importanti come la sostenibilità, le nuove generazioni e la scuola".

Andrea Oliva