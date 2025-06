Una grande palestra in piazzale Roma

Non solo musica, nel mese di agosto piazzale Roma sarà cuore del wellness. Dal 4 al 24 è in programma Riccione Wellness Academy, nuovo format dedicato all’intrattenimento sportivo con attività gratuita. Per tre settimane, in due fasce orarie, dalle 6 alle 8 e dalle 18,30 alle 20,30, per un totale di settantadue ore, la Wellness Academy terrà sessioni quotidiane di allenamento limitate alla mattina nelle giornate in cui nello stesso piazzale di sera si terranno i sei concerti con Nek (il 5), Francesco Renga (il 7), i Gemelli Diversi (l’11), Giuliano Palma (il 14), Alex Britti (il 20) e l’artista da svelare, il 21.

In particolare di mattina sono previste attività dolci e rigeneranti come hatha yoga, vinyasa yoga, meditazione, pilates e chi gong. Di pomeriggio sessioni più energiche e coinvolgenti come l’allenamento funzionale, fit dance, intensive yoga, power yoga, circuit training e total body. Tutte le discipline godranno della guida di istruttori professionisti selezionati da Fluxo Movement, realtà locale specializzata in attività outdoor rivolte a grandi gruppi.

Ai partecipanti non sono richieste particolari attrezzature, se non un materassino. Fluxo ne metterà comunque cento a disposizione degli iscritti, mentre al suo staff fornirà uniformi tecniche. Per partecipare agli allenamenti occorrerà iscriversi sul posto oppure online tramite una landing page dedicata. La gestione delle iscrizioni e dell’organizzazione generale è affidata a Promhotels Riccione, che curerà anche la promozione tra gli operatori turistici riccionesi.

Nives Concolino