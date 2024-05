Una guida ai vini dell’estate

Parole d’ordine: freschezza e bevibilità. La nuova edizione della guida estiva di Daniele Cernilli e del team Doctorwine contiene una selezione di quasi 400 vini perfetti per i brindisi estivi e gli abbinamenti con la cucina più leggera, e la sua presentazione, per la prima volta in riviera romagnola in un luogo iconico come Riccione in cui estate e movida vanno a braccetto, sarà l’occasione per tutti gli operatori, i sommelier e i semplici appassionati per partecipare ad un banco d’assaggio con i vini di importanti cantine da tutta Italia. L’appuntamento è per lunedì dalle ore 15 alle 19.30 al Grand Hotel Des Bains in viale Gramsci. I partecipanti agli eventi riceveranno oltre al calice serigrafato una copia omaggio della guida, disponibile fino ad esaurimento scorte. Vini per l’Estate 2024 è un piccolo libro, quasi 400 aziende selezionate sono divise per regione, in ordine alfabetico.