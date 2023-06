Una guida contro le truffe telefoniche

Una guida per difendersi dalle truffe telefoniche. E’ quella messa a punto dalle tre associazioni dei consumatori sammarinesi. "Se un utente riceve una telefonata da una persona che si identifica come la sua banca o istituto di pagamento e chiede di effettuare operazioni – dicono dalle assoconsumatori – occorre non fidarsi. Si ricorda che i truffatori possono falsificare un numero di telefono e farlo sembrare quello autentico della banca o dell’istituto di pagamento". Altre raccomandazioni utili: non fornire mai credenziali, dati sensibili o Pin usa e getta; non dare seguito a richieste di conferma dallo smartphone; se si hanno dubbi sull’identità del chiamante, chiudere la telefonata e contattare direttamente il servizio clienti della banca o dell’istituto di pagamento. Ma la stessa attenzione va rivolta agli sms sospetti. Una guida rivolta a tutti i cittadini sammarinesi che negli ultimi anni hanno spesso segnalato episodi spiacevoli di questo tipo. La guida si può consultare on line sulle pagine web e Facebook delle tre associazioni: Associazione sportello consumatori, Asdico e Ucs.